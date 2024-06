Il Cammino di Francesco protagonista di Linea Verde Estate

L’assessore Palazzo: «Puntiamo sul turismo lento per la valorizzazione del territorio».

In vista del Giubileo la Regione Lazio sarà protagonista del programma “Linea Verde Estate”, in onda domani, sabato 22 giugno alle 12.20 su Rai 1, con uno speciale dedicato al Cammino di Francesco.

In mostra i luoghi più caratteristici attraversati dal percorso, a partire dal piccolo borgo di pietra di Labro per arrivare a toccare Rivodutri, con il “Faggio di San Francesco”, passando per il Santuario di San Giacomo a Poggio Bustone fino alla suggestiva Abbazia di Fara e Rieti cuore del centro d’Italia. Durante lo speciale, inoltre, verranno raccontante storie e tradizioni del territorio.

«Puntiamo molto sulla valorizzazione della Rete dei Cammini che attraversano tutto il Lazio avvicinando i camminatori e i pellegrini ai borghi più pittoreschi e ai luoghi più inconsueti della nostra Regione. Così da incoraggiare un turismo lento e sostenibile. Infatti, c’è un’attenzione crescente verso questa modalità di viaggio, specie da parte del turismo internazionale, sicuramente incentivata dall’imminente apertura del Giubileo», ha dichiarato l’assessore al Turismo, all’Ambiente, allo Sport, e alla Sostenibilità della Regione Lazio, Elena Palazzo.

