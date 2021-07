Parco dei Monti Aurunci, nel vivo l’Estate delle Meraviglie: weekend ricco di eventi

Escursioni, intrattenimento teatrale, storia e letteratura: entra nel vivo l’estate delle meraviglie, un weekend ricco di eventi nel Parco dei Monti Aurunci, tra Formia, Itri, Fondi, Campodimele e Spigno Saturnia.

Si parte sabato alle 7.45 con le Vie degli Aurunci al Borgo di Castellone Formia. Ci sarà l’escursione storico-naturalistica: dal borgo di Castellone a Santa Maria La Noce, vestigia romane e medievali, monastero di Sant’Erasmo, Torre di Castellone e il Teatro Romano (per info e prenotazioni 3406234872).

Sabato alle 18.30, invece, nel sito archeologico

Appia Antica Itri-Fondi è prevista la visita guidata storico-naturalistica: alla scoperta dell’ Appia Antica, Regina Viarum, itinerario teatralizzato, personaggi in costume d’epoca. L’evento è curato dall’associazione Lestrigonia, per info e prenotazione ci si può rivolgere al 3392217202 (Referente Chiara Bocchino) oppure all’e-mail: associazionelestrigonia@gmail.com.

Si svolge in due giorni, invece, sabato alle 18 e domenica alle 10 l’evento: Natura(l)mente fiabe e burattini: in piazza Municipio Campodimele. Si tratta di una rassegna artistico-culturale con Laboratori sulla Fiaba…un paese incantato

(per info e Prenotazioni 3311632532, il referente Giuseppe Errico agenziarcipelago@gmail.com).

E’ in programma domenica alle 9 l’evento Natura nel Parco dei Monti Aurunci con Gli Angeli dell’Ambiente, in località Biviano a Spigno Saturnia (per info e prenotazioni 392 2464142). Sono previste visite guidate storico-naturalistiche, alla scoperta dell’Anello di Biviano e Fontana la Ripa.

Al Convento di Sant’Onofrio a Campodimele domenica alle 9 ci saranno i Sentieri Letterari, con Andrea Patriarca (info e prenotazione al 3331188161 e 3270897299).

E’ prevista la visita guidata storico-naturalistica sul sentiero di Sant’ Onofrio e letture su Tommaso Landolfi.

comunicato stampa