Cassino calcio, un altro colpo di mercato, approda alla corte di Mister Grossi, l’attaccante Vincenzo Bellante

Il mercato del Cassino è vivo e in pieno fermento. Dopo la bomba Galesio, alla corte di Mister Grossi approda un altro attaccante Vincenzo Bellante. Vincenzo Bellante, attaccante classe 97 reduce dall’esperienza con il Belluno. Calciatore palermitano ha sulle spalle una lunga esperienza in club importanti. Per lui, infatti, militanze nel Rimini, Triestina, Cavese, Monopoli tra le altre. Chiamato ad infoltire ulteriormente il reparto avanzato, si accaserà tra poche ore all’ombra dell’Abbazia. Qualche apparizione in serie C proprio con i colori del Rimini, è pronto ad aggregarsi al gruppo di Mister Sandro Grossi. Il saluto di Vincenzo Bellante: “ciao Cassino, sono un attaccante e non vedo l’ora di iniziare questa nuova stagione e dare il mio contributo. Sono abituato a cercare il goal con insistenza, ma aiuto tanto il reparto e all’occorrenza mi metto a disposizione della prima punta. Cassino è una piazza importante e sono orgoglioso di essere stato scelto. Non ho esitato un secondo dopo aver intuito le ambizioni societarie, pertanto proverò da subito a meritare la fiducia di tutti.” Il DS Antonio Lillo, esperto conoscitore di talenti ha fortemente voluto questo ingresso in squadra: “mi sono confrontato con i vertici dirigenziali e abbiamo appurato che questo calciatore facesse al caso nostro. Certo tutti gli atleti considerati erano di spessore ma questo calciatore sembra più consono al nostro modulo, pertanto in accordo con la Società e le esigenze del tecnico abbiamo insistito per averlo, è solo un ulteriore tassello dei tanti altri che arriveranno a riprova che quest’anno vogliamo fare bene.”

comunicato stampa