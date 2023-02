Nuovo contratto degli Enti locali: le opportunità per i lavoratori Incontro della Cisl Fp presso l’Amministrazione provinciale di Frosinone

Conoscere il nuovo contratto degli enti locali per garantire il giusto livello di rappresentanza. È questo l’obiettivo dell’incontro organizzato per giovedì 23 febbraio alle ore 10 presso l’Amministrazione provinciale di Frosinone.

Un incontro importante nel corso del quale saranno illustrate tutte le novità introdotte dal nuovo contratto collettivo degli enti locali, ma anche le molte opportunità a disposizione dei singoli lavoratori: dai fondi alle tutele passando per il salario.«Un appuntamento importante per garantire la formazione sul contratto degli enti locali – ha spiegato il Segretario Generale della Cisl Funzione Pubblica di Frosinone Antonio Cuozzo –Per garantire il giusto livello di rappresentanza all’interno dei diversi enti locali è necessario essere informati e aggiornati in merito. Proprio da qui nasce l’esigenza di organizzare questo incontro che consentirà di illustrare nel dettaglio il contratto ma anche rispondere a quesiti o dubbi che i nostri rappresentanti e simpatizzanti possono avere. Solo in questo modo si potranno portare avanti azioni all’interno dei singoli posti di lavoro per affermare diritti e opportunità per tutti i dipendenti. Questa iniziativa si inserisce in quell’azione avviata subito dopo il mio insediamento e che si basa proprio sulla formazione che assume, in qualunque campo, una valenza fondamentale».

All’incontro sarà presente anche il Segretario Generale Reggente Cisl Funzione Pubblica del Lazio Giancarlo Cosentino, la dottoressa Germana Caruso della Federazione Nazionale e il Coordinatore Regionale Enti Locali Cisl FpLazio Michele Marocco.