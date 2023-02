Rissa tra mamme alla gara di ballo dei figli: insulti, minacce e capelli tirati

Una gara di danza tra ragazzini a Guidonia finisce in rissa. Protagoniste le mamme dei giovani ballerini, furiose per la mancanza di posti a sedere nella sala che ha ospitato l’esibizione. Così, quando due genitori hanno preso le sedie occupate da un’altra coppia con borse e cappotti, è scattata la zuffa. Due mamme si sono accapigliate, sono volati insulti e minacce, davanti ai bambini spaventati. E sono dovuti intervenire i carabinieri.

È successo domenica pomeriggio al Cadillac Village di Guidonia Montecelio, dov’era in programma la Msp Dance Cup: una partecipatissima sfida tra bambini e ragazzi a passi di hip hop, danza acrobatica e moderna, riporta Il Messaggero. L’iscrizione alla competizione costa 25 euro. Ma che il posto scelto non fosse adatto ad ospitare quella mole di gente, lo si era capito anche dal parcheggio impossibile. Al termine dell’evento sono intervenuti i carroattrezzi, che hanno spostato le macchine parcheggiate male.

La rissa è scattata durante l’evento. Alcuni dei testimoni che hanno assistito increduli allo scontro hanno provato a dividere le due famiglie. Il tutto si è concluso con l’intervento delle forze dell’ordine e la sospensione della manifestazione per le categorie dei più piccoli. Le persone coinvolte nella rissa saranno sentite dai carabinieri, che procederanno nel caso siano sporte le querele.(Foto e fonte Leggo)

Correlati