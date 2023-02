Meteo – Da domani impulso polare sull’Europa occidentale, prime conseguenze per l’Italia. Ecco quali

La stasi anticiclonica non durerà ancora a lungo, dal nord Atlantico prima e dalla Russia poi, impulsi di aria fredda punteranno in successione l’Europa e determineranno un drastico capovolgimento della circolazione atmosferica. Il cambiamento riguarderà anche l’Italia ma si dividerà in due fasi. Nella prima fase saremo interessati da un richiamo di correnti umide e miti in risposta all’approfondimento di un vortice freddo sulla Spagna. Avremo un aumento delle nubi e qualche prima debole pioggia in un contesto che sarà ancora mediamente anticiclonico, soprattutto al Centro Sud. Non saranno fenomeni incisivi e riguarderanno essenzialmente le regioni settentrionali e una parte del Centro, soprattutto la Toscana.

Qualche prima avvisaglia oggi ma davvero poco significativa poi domani mercoledì nubi più diffuse e fenomeni più sparsi e analogamente anche giovedì. Venerdì i fenomeni potrebbero iniziare a essere già abbondanti sulla Liguria ma si dovrà aspettare la migrazione del minimo dalla Spagna al Mediterraneo centrale prima di poter sperare in quantitativi più importanti. Dal punto di vista climatico, è atteso un ulteriore aumento delle temperature e quindi resteremo sicuramente sopra media per tutto il periodo esaminato. Soltanto nel weekend un calo più marcato delle temperature potrà interessare una parte della Penisola e inizierà anche la seconda fase, quella che ci riguarderà più da vicino.