Meteo. Nuova settimana con altre perturbazioni in arrivo dal Nord Atlantico

Dalle prime ore della nuova settimana il vortice freddo che nel weekend ha attraversato lo Stivale si allontanerà verso la Grecia e l’anticiclone tenterà di rimontare sull’Italia, ma non avrà lunga vita. Dal Nord Atlantico saranno in agguato nuove perturbazioni dirette verso il Mediterraneo che interesseranno anche l’Italia, seppur con effetti diversi a seconda delle regioni. Un primo fronte raggiungerà i confini alpini occidentali già nella serata di lunedì e martedì si porterà velocemente verso le nostre regioni centro-meridionali, saltando quelle settentrionali che rimarranno sottovento alla barriera alpina. Tra mercoledì e giovedì questo darà luogo alla formazione di un vortice in prossimità del tacco dello Stivale che rinnoverà condizioni di instabilità al Centro-Sud, mentre al Nord il tempo si manterrà più stabile e soleggiato. Ecco nel dettagli il tempo previsto:

METEO LUNEDI’. Al Nord in gran parte soleggiato, pur con qualche foschia al mattino in Val Padana. In giornata velature in arrivo al Nordovest e nubi in intensificazione sulle Alpi occidentali con piogge in arrivo entro sera sui settori di confine e neve a partire dai 1800m. Al Centro tempo stabile e in prevalenza soleggiato, con qualche nube sparsa sul versante adriatico. Al Sud addensamenti su Puglia, Calabria centro-meridionale e nord Sicilia con qualche pioggia, più soleggiato altrove. In Sardegna soleggiato con qualche addensamento in arrivo in serata. Temperature in lieve aumento.

METEO MARTEDI’. Al Nord debole neve nella notte sulle Alpi di confine dai 1300/1500m, in esaurimento con schiarite dal mattino. Variabilità al Nordest e in Romagna con deboli piogge e qualche nevicata ino dai 1200/1400m, più soleggiato al Nordovest. Al Centro piogge già al mattino in Toscana, in estensione a Lazio, Umbria, Marche e Abruzzo dal pomeriggio con qualche nevicata in Appennino dai 1200/1400m in Toscana, fino a 1800m tra Lazio e Abruzzo. Al Sud residue piogge al mattino in Calabria, altrove inizialmente più soleggiato ma peggiora dal pomeriggio in Campania con piogge e rovesci in estensione fino alla Sicilia. Più asciutto in Puglia.

TENDENZA FINO A VENERDI’. Mercoledì ancora tempo instabile su gran parte del Sud e sul medio Adriatico con piogge e rovesci, nevosi sulle vette dell’Appennino centrale, più soleggiato al Nord e sul versante tirrenico settentrionale. Ancora un po’ di instabilità al Sud fino giovedì o venerdì, possibile temporaneo rinforzo dell’anticiclone sulle regioni settentrionali.

TENDENZA WEEKEND IMMACOLATA. Possibile nuova perturbazione nord atlantica in arrivo sul Mediterraneo centrale con veloce peggioramento in estensione dalle regioni settentrionali a quelle meridionali. Si tratta però di una tendenza che potrebbe subire modifiche, vista la distanza temporale.

