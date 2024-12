PIEDIMONTE SAN GERMANO – ARRESTATO 29ENNE PER REATI IN MATERIA DI SOSTANZE STUPEFACENTI : DAI DOMICILIARI AL CARCERE

I Carabinieri della Stazione di Piedimonte San Germano (FR) hanno arrestato un 29enne, noto alle forze di polizia e già sottoposto alla misura degli arresti domiciliari, in esecuzione dell’Ordine di Carcerazione, emesso dall’Ufficio Esecuzioni Penali della Procura della Repubblica presso la Corte di Appello di Napoli.I militari operanti, presentatisi presso la sua abitazione ove era sottoposto alla misura degli arresti domiciliari, gli notificavano il provvedimento in argomento con il quale, la predetta A.G., disponeva la sua immediata carcerazione, dovendo lo stesso scontare la pena residua di anni 5 (cinque) e mesi 6 (sei) di reclusione a seguito di condanna definitiva per reati in materia di “sostanze stupefacenti”, commessi in Capua (CE) dal 2019 al 2021.Dopo le formalità di rito, l’arrestato veniva tradotto presso la Casa Circondariale di Cassino, ove sconterà la pena residua.

