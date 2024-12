ROCCASECCA – UNA GRANDE IMMAGINE PER CELEBRARE GLI 800 ANNI DALLA NASCITA DI SAN TOMMASO

Il lavoro è durato quasi un anno, di sera, tra i ritagli di tempo di giornate impegnative, ma anche come momento di relax e di piacere per ricaricare le pile e ripartire l’indomani più attivo di prima. Di professione architetto, Antonio Di Rollo non trascura mai la sua passione più grande: dare sfogo alla creatività e realizzare idee e progetti artistici che sono un’estensione sul piano della fantasia della sua attività quotidiana di professionista.E proprio in questi giorni, nell’ambito della manifestazione che si aprirà sabato prossimo, 7 dicembre alle ore 15, “Natale nel Borgo Castello” a Roccasecca, finalmente la sua creature, anzi le sue creature, potranno essere ammirate da tutti.Nello splendido e suggestivo scenario di una chiesetta poco conosciuta, quella di San Giovanni a Granaro, la cui esistenza è attestata già nel XIV secolo e presente nella zona di Santo Janni, la parte più a sud del Borgo Castello di Roccasecca, l’architetto Di Rollo ha allestito un artistico presepe dipinto a mano e realizzato in polistirolo, attraverso la tecnica di pittura all’acqua con terre naturali applicate su fondo di stucco.Ma non finisce qui, la vera sorpresa, sempre attraverso la stessa tecnica, è la realizzazione di un’immagine celebrativa di San Tommaso in occasione dell’ottocentesimo anniversario della nascita, a Roccasecca del Dottore Angelico nel 1225, della grandezza di 120×175 cm.Molto bella la realizzazione, nella quale a San Tommaso, raffigurato con il sole della sapienza, la penna e il testo della Summa Theologiae, si accompagna l’immagine stilizzata del borgo Castello.“L’idea mi è venuta circa un anno fa – ha detto Antonio Di Rollo – mi ci sono dedicato di sera, al termine delle mie giornate di lavoro. Mi sono lasciato ispirare dalla storia e dei luoghi della mia città. L’auspicio è che questa realizzazione possa essere apprezzata e rappresentare un piccolo contributo alla celebrazione del nostro concittadino San Tommaso, nel prossimo giubileo della nascita”.

Correlati