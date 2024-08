Maura (FdI) al Pd: “Apertura sedi decentrate Ragioneria segnale di vicinanza a enti locali e cittadini”

“Trasferire i servizi sui territori valorizzando le province e i loro capoluoghi, e semplificare le procedure amministrative a favore di enti locali, imprese e cittadini, sono obiettivi che la Giunta Rocca e la nostra maggioranza di centrodestra si sono prefissati sin dal primo momento. Ben venga quindi l’apertura di dieci nuove sedi decentrate della Ragioneria Generale della Regione Lazio su tutto il territorio regionale, in particolare a Frosinone, che permetteranno di ridurre i tempi della burocrazia, garantendo procedure più rapide ed efficaci nell’ espletamento delle relative pratiche. Singolare che il PD critichi un provvedimento così importante ed innovativo che permetterà di migliorare il rapporto fra l’ ente regionale e le comunità locali, garantendo una prossimità nella fornitura dei servizi a completo beneficio di una maggiore efficienza amministrativa. Obiettivo che in dieci anni di governo l’attuale opposizione non si è mai lontanamente sognata di conseguire, preferendo oggi criticare chi finalmente sta dando risposte alle esigenze di ascolto e di semplificazione che giungono dai territori. Non possiamo invece che ringraziare la Giunta Rocca e l’assessore al Bilancio Giancarlo Righini, che con questo provvedimento hanno lanciato un nuovo importante segnale di attenzione e di vicinanza nei confronti delle nostre realtà locali”

Così il vice capogruppo di Fratelli d’Italia alla Regione Lazio Daniele Maura.

COMUNICATO STAMPA