Il festival “Ciociaria è musica” fa tappa a Frosinone

Tutto pronto per la tappa frusinate di “Ciociaria è musica”, progetto che coinvolge i Comuni di Frosinone, Ripi, Pofi, Castro dei Volsci, Vallecorsa e Amaseno, che intende celebrare e valorizzare la musica in tutte le sue forme.

Sabato 24 agosto, alla Villa Comunale, si terrà l’evento organizzato dall’associazione culturale E-street lounge in collaborazione con il Comune di Frosinone, assessorato a cultura e turismo di Simona Geralico. Dalle ore 11, spazio alla fiera del disco, con la mostra di strumenti musicali, masterclass drink & wine, street food, mercatino artigianato e intrattenimento musicale. Dalle ore 16, partirà l’animazione con i laboratori didattici per bambini. Sarà allestita una mostra con l’artista Mauro Bianchi. Dalle ore 21, l’atteso concerto live con The E-Street Lounge e Zerbo, con il tributo a Bruce Springsteen: nel corso della serata la band ripercorrerà insieme al pubblico presente una carriera lunga mezzo secolo.

“Il festival itinerante ‘Ciociaria è musica’ rappresenta un’opportunità straordinaria per il nostro territorio per valorizzare il patrimonio musicale locale e internazionale, promuovendo inoltre attività di socializzazione e aggregazione – ha dichiarato l’assessore Geralico – Siamo orgogliosi di poter ospitare questo evento a Frosinone e di offrire alla comunità una giornata ricca di iniziative pensate per tutte le età, culminante con un concerto che celebra una leggenda della musica come Bruce Springsteen”.

