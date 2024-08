San Donato Valcomino, successo per gli eventi estivi: domenica 25 concerto di Max Gazzè

La straordinaria e partecipatissima estate di San Donato Valcomino, con un calendario ricco di eventi nonostante il recente insediamento del nuovo corso dell’amministrazione Pittiglio, giunta al terzo mandato, vedrà il suo picco con il concerto di Max Gazzè, in programma il prossimo 25 agosto.

Il celebre musicista italiano, accompagnato dall’orchestra popolare del saltarello con lo spettacolo Musicae Loci, porterà sul palco le sue canzoni in una veste inedita per progetto culturale legato al territorio, inteso non solo come area geografica ma soprattutto come terra di storia, musica e arte. Gazzè, nato a Roma 57 anni fa, è cresciuto tra Belgio, Francia e Inghilterra. La sua naturale propensione a mescolare le sue radici italiane con le suggestioni musicali internazionali rappresenterà l’input per l’inedita esibizione nella Valle di Comino.

Una performance, dunque, che si preannuncia inedita ed entusiasmante. E la risposta del pubblico non si è fatta attendere: per il concerto di domenica sono rimasti, infatti, pochi tagliandi disponibili.

“Gazzè – ha spiegato il sindaco Pittiglio – rappresenta senza dubbio l’evento più in vista nel nostro comune all’interno di un calendario che, voglio sottolineare, sta ottenendo una straordinaria risposta in termini di partecipazione e gradimento di residenti e turisti presenti in Valle di Comino. Frutto di un lavoro coordinato, proficuo, e della collaborazione di tutti gli amministratori, della Pro Loco, delle associazioni e di tanti volontari che si impegnano quotidianamente. Siamo orgogliosi di essere considerati un punto di riferimento del territorio e felici di proseguire il lavoro di valorizzazione turistica di San Donato. Ringrazio, inoltre, i main partners ed i partner Istituzionali, come la Regione Lazio e la Provincia di Frosinone, che insieme a noi scommettono sugli eventi culturali ottenendo grandi risultati”.

“Con la sinergia tra l’amministrazione comunale e le associazioni locali – spiega Francesca Perrella, delegata alla Cultura – il cartellone estivo è stato arricchito con numerosi appuntamenti che spaziano dalla musica alla cultura, dall’enogastronomia allo sport. Un mix apprezzato, che rende San Donato il fiore all’occhiello di un intero territorio. Il concerto di Max Gazzè andrà ad impreziosire un’estate fino ad oggi fantastica e che sta richiamando l’attenzione di tantissimi turisti. Grazie, ovviamente, alle istituzioni che credono nei nostri progetti ed a chi lavora ogni giorno per la riuscita degli eventi”.

COMUNICATO STAMPA