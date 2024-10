Manutenzione straordinaria di diverse strade del centro storico di Giulianello

Continua l’impegno dell’assessorato ai LL.PP. del Comune di Cori per la messa in sicurezza di alcuni luoghi del territorio. Tocca ora al centro storico di Giulianello con la manutenzione straordinaria della pavimentazione stradale.

È stato approvato dalla Giunta De Lillis un progetto esecutivo di Lavori di manutenzione straordinaria della pavimentazione stradale, in particolare il rifacimento della pavimentazione bituminosa di alcune strade della frazione di Giulianello e più precisamente via San Pio da Pietralcina, via del Montano, via Don Morosini, via Ricciotti, via Menotti, zona Colle Finocchio, via degli Ulivi, piazza Risorgimento, via della Resistenza (salita), piazza Umberto I, via del Convento, via del Bambinello, via della Stazione, via B. Buozzi I traversa, tratti S.P. A. Garibaldi e Velletri/Anzio.

La stima dei lavori è di circa 310.000 euro, computata utilizzando l’elenco prezzi unitari vigenti della Regione Lazio (anno 2023). I lavori consistono nella fresatura, trasporto ed oneri a discarica del materiale fresato, mano di attacco con emulsione bituminosa, fornitura e posa conglomerato bituminoso per strato di usura, fornitura e posa conglomerato bituminoso per strato di base, segnaletica orizzontale.

La copertura finanziaria dell’intera opera deriva da un diverso utilizzo di un mutuo con Cassa Depositi e Prestiti originariamente dedicato ad un’altra opera del Comune di Cori, ma valutata al momento irrealizzabile.

“Insieme alla Giunta – spiega il sindaco, Mauro Primio De Lillis – abbiamo deciso di destinare queste risorse, circa 310.000 euro, alla riqualificazione del centro storico di Giulianello e al miglioramento del suo decoro. Dopo l’importante intervento sulle strade dei colli della frazione, era doveroso porre l’attenzione sulla parte storica e fortemente abitata di Giulianello e questo abbiamo fatto”.

“Si tratta di un intervento importante e atteso da tempo – dichiara l’assessore ai LL.PP Ennio Afilani – Abbiamo fatto oggi una scelta chiara, valutando di intervenire su talune realtà viarie che conoscevamo da anni, difficilmente percorribili tra l’altro anche a piedi. Speriamo di aver dato una piccola risposta a tanti cittadini che giornalmente ci segnalavano criticità. Stessa attenzione stiamo cercando di dare ad alcune strade del territorio urbano corese, che ugualmente necessitano di un rilevante intervento e che a breve saranno prese in seria considerazione”.

COMUNICATO STAMPA