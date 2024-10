Concorsi presso l’Amministrazione Provinciale, pubblicate le date. La Cisl Fp: «Abbiamo vinto una battaglia in difesa di tutti i candidati»

L’Amministrazione provinciale di Frosinone ha pubblicato le date della prova scritta relativa al concorso di 22 posti da collaboratore professionale amministrativo. Un concorso rimasto fermo per diversi anni con i candidati in attesa che venisse espletato. Un risultato importante che segna una vittoria nella battaglia portata avanti dalla Cisl Fp Frosinone a difesa di tutti i candidati che hanno visto in quella procedura una grande opportunità professionale.

Nel 2022 la Provincia di Frosinone aveva bandito due concorsi per figure tecniche: il primo per l’assunzione (a tempo indeterminato part-time 18 ore) di 32 figure di collaboratore professionale tecnico, categoria B3. Il secondo per l’assunzione (a tempo indeterminato part-time 18 ore) di 22 figure di collaboratore professionale amministrativo, categoria B3. Nonostante il passare del tempo i concorsi non sono mai andati avanti. Dopo aver comunicato le date per il primo concorso ora sono arrivate le convocazioni anche per l’altra procedura di gara.

«È un grande risultato che abbiamo inseguito e sul quale abbiamo lavorato con forza – affermano il Segretario Generale della Cisl Fp Frosinone Antonio Cuozzo e il Responsabile degli Enti Locali della Cisl Fp Frosinone Raffaele Ercoli – In molte occasioni abbiamo ribadito che questi ritardi erano inaccettabili. Con la convocazione delle prove scritte per questa procedura concorsuale possiamo dire che abbiamo raggiunto l’obiettivo dando risposte alle centinaia di candidati che avevano presentato domanda. Un ringraziamento lo rivolgiamo al Presidente della Provincia di Frosinone, Luca Di Stefano, che ha accolto le nostre richieste e dato input affinché si riprendessero le procedure concorsuali avviate oltre due anni fa. Ovviamente saremo vigili e attenti affinché tutte le procedure e le altre prove si svolgano in tempi rapidi e certi».

Sul tema concorsi il Segretario Cuozzo e il Responsabile Ercoli aggiungono: «Il nostro impegno prosegue portando avanti la proposta, già avanzata, di realizzare concorsi aggregati provinciali. Una proposta che consente di fare un concorso da cui, poi, potranno attingere tutti i Comuni. In questo modo si avrà una graduatoria provinciale unica per tutti gli idonei. L’obiettivo è duplice, da una parte aiutare i piccoli Comuni che non hanno le possibilità e i mezzi per gestire e far fronte ai costi delle procedure concorsuali e dall’altra garantire a tutti i partecipanti la possibilità di avere un posto di lavoro. Vista l’attenzione e la sensibilità del Presidente Di Stefano siamo convinti che riusciremo a raggiungere anche questo obiettivo».

COMUNICATO STAMPA

Correlati