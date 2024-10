Disagi sulla linea Roma-Cassino: ritardi e cancellazioni, interviene il Presidente del Consiglio Provinciale Quadrini

Continua l’emergenza sulla linea ferroviaria Roma-Cassino, con disagi che hanno colpito centinaia di pendolari a causa di ritardi e cancellazioni avvenuti gia dalle prime ore del mattino di ieri. La situazione ha ormai raggiunto livelli critici, tanto da spingere nuovamente il Presidente del Consiglio Provinciale di Frosinone, Gianluca Quadrini, a sollecitare un intervento immediato da parte di Rete Ferroviaria Italiana (RFI).

“Il nostro territorio continua a subire pesanti disservizi sulla linea ferroviaria Roma-Cassino. Ho interpellato, da tempo, personalmente i vertici di RFI, oltre all’assessore regionale ai Trasporti, Fabrizio Ghera, che si è reso subito disponibile ad un incontro per affrontare la situazione. Tuttavia, stiamo ancora aspettando una risposta ufficiale da parte di RFI, indispensabile per poter discutere in modo approfondito e capire esattamente quali siano i problemi che, con preoccupante regolarità, continuano a ripresentarsi su questa tratta strategica per il nostro territorio”, ha dichiarato Quadrini. L’amministrazione provinciale ribadisce l’importanza di una rapida risoluzione per garantire il diritto alla mobilità dei cittadini e ridurre i disagi subiti dai pendolari. Si attende ora la convocazione del tavolo tecnico con RFI per una soluzione definitiva.

