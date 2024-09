Lazio, Battisti (Pd): “Depositata mozione per riattivazione fondi agli organismi di ricerca”

“Ho depositato una mozione in Consiglio regionale per chiedere la riattivazione della misura di sostegno per la concessione di contributi a fondo perduto agli Organismi di Ricerca e Diffusione della Conoscenza (OdR), per la realizzazione di Progetti di Ricerca, Sviluppo e Innovazione (RSI). La crescita del sistema produttivo del Lazio, infatti, è strettamente connessa allo sviluppo di nuove conoscenze, all’innovazione e al trasferimento tecnologico. In tale contesto assume una rilevante importanza il sostegno agli investimenti per la ricerca pubblica e privata, in linea con il ‘Programma strategico regionale per la ricerca, l’innovazione ed il trasferimento’, con la quale la Regione negli scorsi anni ha attivato diverse misure di supporto agli Organismi di Ricerca e Diffusione della Conoscenza (OdR) per la realizzazione di specifici progetti, in aree di specializzazione mirate: aerospazio, scienze della vita, beni culturali e tecnologie della cultura, agrifood, industrie creative digitali, green economy. Interventi pensati per valorizzare il capitale umano del mondo della ricerca, favorire la formazione di giovani ricercatori con assegni di ricerca, borse di studio e contratti, promuovere la costruzione di team multidisciplinari attenti all’innovazione tecnologica per la realizzazione di Progetti di interesse delle imprese del Lazio. Le varie edizioni hanno garantito il finanziamento di centinaia di progetti con il coinvolgimento di migliaia di soggetti beneficiari”.

Così in una nota la consigliera regionale Pd del Lazio, Sara Battisti (Pd).

“La ricerca – prosegue – costituisce una delle principali risorse che consentono ad un territorio con delle peculiarità come il nostro di rimanere competitivo nel mercato globale. Questi finanziamenti agiscono in maniera diretta anche su tanti giovani, rendendo loro meno precario il futuro. Sono certa – conclude – che su questo tema si possano trovare in aula soluzioni condivise con la maggioranza Rocca”.

COMUNICATO STAMPA