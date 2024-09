Maltrattamenti e lesione personale: arrestato 38enne per espio di pena

I Carabinieri della Stazione di Alatri hanno arrestato un 38enne, noto alle forze di polizia, in esecuzione di un’ordinanza di carcerazione emessa dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Nola. I militari della Stazione di Alatri rintraccio l’uomo hanno provveduto alla notifica del provvedimento restrittivo, essendo stato il predetto condannato con sentenza definitiva alla pena di anni 2 e mesi 2 di reclusione per i reati di maltrattamenti contro familiari o conviventi e lesione personale aggravata, delitti commessi in Pomigliano d’Arco (NA) nell’anno 2020.L’Arrestato, dopo le formalità di rito, è stato tradotto presso la Casa Circondariale di Frosinone.

