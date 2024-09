Meteo – Nuova fase di maltempo col ciclone Boris: le regioni più esposte al rischio nubifragi e allagamenti

L’area di bassa pressione Boris che ha portato forti condizioni di maltempo sull’Europa centrale soprattutto Austria e Polonia, torna sui suoi passi e ripercorre quasi la stessa strada ma in senso contrario. Ricorderete che il minimo era arrivato dalla Francia fin sul Mediterraneo e poi si era spostato sull’area balcanica. Ora dall’Europa orientale tornerà sul Mediterraneo dove resterà qualche giorno poi risalirà verso la Francia dove cercherà di ricongiungersi al flusso atlantico principale. Questo moto retrogrado è dovuto a una potente rimonta anticiclonica sul Nord Europa che forzerà le correnti a disporsi dai quadranti orientali alle nostre latitudini. Nelle prossime 24 ore sull’Italia si aprirà una nuova fase di maltempo che abbraccerà gran parte della settimana con strascichi fino al weekend. Alcune regioni saranno a rischio fenomeni persistenti, tra queste l’Emilia Romagna, soprattutto la Romagna che potrebbe vedere cumulate totali entro venerdì fino a 250/300mm di precipitazione. METEO MARTEDÌ: instabilità diffusa al Centro Sud e sull’Emilia Romagna con piogge e rovesci intermittenti, anche a sfondo temporalesco e localmente insistenti sulla Romagna e la bassa Emilia. Qualche pioggia anche sul resto del nord ma meno diffusa e più probabile al Nordovest. Temperature in calo, venti moderati o forti a rotazione ciclonica. Mari molto mossi o localmente agitati. METEO MERCOLEDÌ: insiste una moderata instabilità al Centro Sud e sull’Emilia Romagna con piogge e temporali, localmente intensi e persistenti sull’Emilia orientale e la Romagna oltre che sulle Marche. Qualche pioggia anche tra Liguria e basso Piemonte, sul resto del Nord nubi irregolari con fenomeni non incisivi. Temperature stabili o in lieve aumento al Sud. Venti moderati a rotazione ciclonica. Mari molto mossi. METEO GIOVEDÌ: tempo ancora instabile al Centro Sud e sull’Emilia Romagna con fenomeni più insistenti tra Emilia Romagna e Marche, meno sui settori tirrenici, sul resto del Nord e l’estremo Sud. Temperature senza grandi variazioni. Ventilazione ancora moderata con mari mossi o molto mossi.METEO VENERDÌ: maggiore variabilità al Centro Nord con fenomeni più isolati ma ancora possibili soprattutto sull’Adriatico e l’Emilia Romagna. Più instabile all’estremo Sud e Sicilia con rovesci e temporali. Temperature in lieve rialzo. METEO WEEKEND: pressione in temporaneo aumento sull’Italia con nuvolosità sparsa generalmente poco attiva, possibile comunque qualche piovasco nelle ore centrali soprattutto lungo le Alpi, l’Appennino e al Sud. Temperature in generale aumento. (3B METEO)

Correlati