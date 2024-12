Il Presidente Luca Di Stefano partecipa alle celebrazioni per la Festa di Santa Barbara con i Vigili del Fuoco di Frosinone

Questa mattina il Presidente della Provincia di Frosinone, Luca Di Stefano, ha partecipato alla Festa di Santa Barbara, patrona dei Vigili del Fuoco, presso il Comando Provinciale di Frosinone. La cerimonia si è svolta alla presenza di numerose autorità civili, militari e religiose, in un clima di grande partecipazione e riconoscenza per l’instancabile impegno del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco.

Durante l’evento, il Presidente ha voluto esprimere il suo ringraziamento alla comandante provinciale Alessandra Rilievi e a tutto il personale del comando provinciale. “Desidero rivolgere il mio più sentito ringraziamento alla comandante Alessandra Rilievi e a tutti i vigili del fuoco della provincia di Frosinone per il loro straordinario impegno. Siete un esempio di dedizione e altruismo, sempre pronti a intervenire per la sicurezza e il benessere della nostra comunità. Come ha giustamente ricordato il Vescovo Ambrogio Spreafico, voi salvate le vite degli altri, spesso mettendo a repentaglio la vostra stessa incolumità. Questa frase racchiude il senso profondo del vostro lavoro e il motivo per cui tutti noi vi siamo profondamente grati”.

Il Presidente ha sottolineato l’importanza di questa giornata non solo per celebrare la patrona dei Vigili del Fuoco, ma anche per riflettere sul ruolo indispensabile che essi svolgono nella società: dalla gestione delle emergenze alla prevenzione dei rischi, passando per il soccorso in situazioni critiche.

Un momento significativo che ha reso omaggio al coraggio, alla professionalità e alla dedizione di questi uomini e donne che ogni giorno si mettono al servizio degli altri.

Grazie di cuore ai nostri eroi quotidiani.