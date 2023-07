Isola Liri con la moda e la musica di Little Tony

di Antonio Gentile.

Abbiamo intervistato Angelo Petruccetti, amico e collaboratore storico di Little Tony e ci ha raccontato un po’ delle news del dopo Little Tony.

La Little Tony Family nasce per volontà di Little Tony che prima di lasciarci ha espressamente chiesto di continuare a portare avanti il suo patrimonio musicale, continuando a far vivere le sue canzoni che tanto ha amato e che il pubblico ama ancora.

Ma i leader della band…sono Cristiana ed Angelo (collaboratore storico di Tony), il loro compito è quello di rielaborare i brani e sincronizzare la voce di Tony con i video dei più bei concerti ed apparizioni televisive, duettano ancora oggi con l’Elvis italiano accompagnati dalla loro band live formata da quattro elementi, risultato: riescono a tenere invhiudati migliaia di persone nelle piazze con i loro concerti che trasmettono molteplici emozione, divertimento, energia e carica di rock and roll che Tony ha sempre interpretato con l’amore per la musica inglese-americana e la grande melodia italiana.

Il tutto si svolge in due ore dove vengono raccontati aneddoti sulla vita dell’artista e la nascita delle sue indimenticabili canzoni, con interventi coreografici di due ballerine che insieme a Cristiana disegnano dei veri e propri quadri. Caramella blues, musicali e discografiche.

In piazza XX Settembre ad Isola del Liri, si esibiranno cantando i pezzi più rappresentativi dell’artista che ci ha lasciato dieci anni fa a 72 anni la sera del 27 maggio 2013, presso la clinica Villa Margherita di Roma dove si trovava ricoverato dal 16 marzo a causa di una brutta malattia.

