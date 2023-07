Ceccano, Domani il PSI locale organizza un convegno sul “PNRR, sfide ed opportunità”

Domani alle 17:00 presso la biblioteca Comunale di Ceccano si terrà il convegno “PNRR: sfide ed opportunità” presentato dal Partito Socialista Italiano sezione “Sandro Pertini” di Ceccano. L’incontro avrà lo scopo di aprire un focus di analisi sulle opportunità offerte dal PNRR per il consolidamento e lo sviluppo della rete sociale (servizi, assistenza e opportunità di ripresa) oltre che per la realizzazione o lo sviluppo di nuove strutture, e la comparazione con quanto realmente progettato, investito o atteso nel territorio. Una occasione di confronto circa l’adeguatezza della visione di crescita dell’attuale amministrazione comunale rispetto alle reali esigenze, disattese, di un territorio complesso ed articolato come Ceccano.

comunicato stampa