Rifiuti, Battisti-Droghei: “Delibera Regione su Egato sospesa da Tar, altro duro colpo per amministrazione Rocca”

“La decisione del TAR di sospendere gli atti con cui la Regione Lazio ha annullato i criteri di rappresentanza dei comuni negli Egato denota quanto già da noi espresso nella commissione consiliare competente. La delibera che annullava la costituzione degli Egato, infatti, non aveva alcun valore tecnico e amministrativo. Ancora un colpo durissimo per l’amministrazione Rocca”.

Così in una nota le consigliere regionali Sara Battisti ed Emanuela Droghei.

“È un fatto grave – proseguono – che la maggioranza in Regione abbia voluto accelerare su una delibera dettata meramente da motivi politici e non tecnici. Al processo di costituzione degli Egato si è giunti dopo il lavoro in commissione, partecipato da tutte le forze politiche, compreso il centrodestra. Oggi, invece, si utilizza l’accanimento contro gli organi di un ente autonomo, istituito grazie ad una assemblea di sindaci di 91 comuni in rappresentanza dei cittadini della Provincia di Frosinone e delle parti politiche e civiche presenti sul territorio, per nascondere una totale assenza di visione sul piano rifiuti. Ripetiamo quanto già espresso: quali sono le strategie di ambito nei diversi territori? Come si prosegue il lavoro sulla transizione ecologica iniziato in questi anni per un futuro green e sostenibile del Lazio? Attendiamo risposte concrete”.

COMUNICATO STAMPA