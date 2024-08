Isola del Liri, gattino salvato dai Vigili del Fuoco (FOTO)

I Vigili del Fuoco della compagnia di Sora sono intervenuti per salvare un gattino che era scivolato dal ponte in via Pirandello ad Isola del Liri.

Un gesto nobile da parte dei Vigili del Fuoco che come sempre hanno dimostrato umanità ma soprattutto l’attaccamento anche agli animali quando stanno in una forma di pericolo.

Il gattino è stato messo dentro una cesta e riconsegnata alla proprietaria che era praticamente disperata .

Tutto è bene ciò che finisce bene.

Di Antonio Gentile.

