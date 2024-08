Un grave incidente stradale e’ avvenuto nel pomeriggio di oggi a Segni in via Traiana, tra un carro funebre che trasportava una salma e un bus di linea del Cotral. Nel violento impatto tra i mezzi sono rimasti gravemente feriti il conducente del carro funebre ed il passeggero seduto accanto. Sul posto i sanitari dell’ARES 118 i Carabinieri e Polizia Locale. I feriti sono stati entrambi elitrasportati in codice rosso in un nosocomio romano.

notizia in aggiornamento