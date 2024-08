Frosinone -UIL-FPL:” ennesimo sollecito risoluzione problematica parcheggio personale turnista – P.O. F. Spaziani”

Questa Segreteria Provinciale UIL-FPL, con la presente istanza, intende dare seguito a quanto precedentemente esposto in merto all’attivazione di parcheggi dedicati esclusivamente al personale turnista.Dunque la scrivente Rappresentanza Sindacale, vuole ancora una volta tornare sull’argomento allo scopo di sensibilizzare la Direzione Generale nello scorgere soluzioni idonee per mettere la parola fine all’ardua problematica che sta angosciando Medici, Infermieri e OSS turnisti dell’Ospedale F. Spaziani.Come già esposto in precedenza, la situazione per i dipendenti che entrano in turno nel pomeriggio sta diventando sempre più insostenibile, resa tale dalla carenza di parcheggi nelle zone attigue il nosocomio, costringendoli a partire da casa circa due ore prima e rimanere in auto finché non si libera un posto, tale circostanza è estremamente esasperante, se si pensa al tempo loro sottratto in tutti questi anni.Così spesso son costretti a lasciare la macchina in doppia fila o dietro quella di un collega del turno di mattina, salire in reparto, prendere consegne e poi tornare al parcheggio per prendere il posto dell’auto che andrà via.Quanto prospettato, non può certamente configurarsi come una sana condizione di vita lavorativa per i dipendenti in interesse.NO! Questa non è vita!I dipendenti turnisti, dunque, non devono avere il semplice privilegio all’accesso a parcheggi loro riservati, come da sempre in dotazione al vertice aziendale, dal momento che debbano, piuttosto, avere il pieno diritto ad usufruire di spazi riservati, per parcheggiare senza lo stress o ansia da ritardo e frustrazione.Bisogna considerare inoltre che in questi ultimi anni l’utenza dell’ospedale e gli accessi sono aumentati, così come i suoi dipendenti, quindi le richieste di posteggio sono anch’esse aumentate rispetto al passato.Alla luce di quanto segnalato, si incita ancora una volta un dinamico incontro che possa mettere definitivamente fine al tormento a cui il personale turnista è costretto a vivere ormai da diversi anni.

