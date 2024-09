Gli Auguri del Sindaco di Sora per inizio anno scolastico

Cari studenti, insegnanti, famiglie e membri della comunità di Sora, Siamo arrivati anche quest’anno al momento che segna l’inizio di una nuova avventura, piena di opportunità, scoperte e crescita personale.A voi studenti di Sora, dai più piccoli ai più grandi, compresi coloro che arrivano dai paesi limitrofi, auguro che ogni giorno tra i banchi rappresenti un passo importante nel vostro percorso formativo, un’occasione per imparare, confrontarvi e sviluppare le vostre passioni. Siate aperti alle nuove esperienze e non abbiate paura di mettere in discussione le vostre idee. Ricordate che la scuola è un luogo dove non solo si apprende, ma si costruiscono anche legami, amicizie e si forma il proprio carattere. Agli insegnanti oltre all’augurio va un sincero ringraziamento. Con dedizione e passione, infatti, contribuiscono a guidare bambini e ragazzi nel loro cammino. La vostra pazienza, il vostro impegno e la vostra capacità di ispirare sono essenziali per la formazione delle nuove generazioni. Un pensiero speciale va anche a tutto il personale scolastico: collaboratori, amministratori e tutti coloro che lavorano dietro le quinte per garantire un ambiente sicuro e a misura di ragazzo. Infine, un saluto affettuoso alle famiglie, che svolgono un ruolo fondamentale nel sostenere i vostri sogni e le vostre aspirazioni.

La vostra presenza e il vostro incoraggiamento sono il motore che spinge i ragazzi a dare il massimo. La nostra amministrazione è costantemente impegnata a garantire che i nostri istituti scolastici siano luoghi di apprendimento moderni e sicuri. Siamo al vostro fianco per affrontare le sfide e per promuovere un’istruzione di qualità, che rappresenta il fondamento del nostro futuro. Vi auguro un anno scolastico ricco di successi, scoperte e momenti indimenticabili. Che possa essere un anno di crescita, sia personale che collettiva, e che ognuno di voi possa realizzare i propri sogni! Con affetto e stima,

Luca Di Stefano Sindaco di Sora

COMUNICATO STAMPA

Correlati