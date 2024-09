Isola del Liri – Ciao Gemma, ora sei insieme al tuo Andrea

Gemma sta “abbracciando” il suo adorato Andrea. Ex assessore municipale di Isola Liri, preside dei “record” di iscrizione dell’Itis Reggio – Nicolucci, Gemma De Filippis è morta poco fa, in ospedale a Sora. In seguito ad un infortunio era costretta a stare su una sedia a rotelle. Pare abbia avuto un malore e i soccorsi sarebbero stati purtroppo inutili. Originaria di una nobile famiglia di Lecce, si era trasferita a Isola Liri dopo il matrimonio. Le condoglianze dalla redazione di Penna e Spada e di Liritv a tutti i familiari. (Foto di Gianpiero Pizzuti).

