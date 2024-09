@tNICOLOSI 2024 Venerdì 13 e sabato 14 settembre JAZZ COMBO BEAT e SOAP

E arrivano altre due serate magiche da vivere in Piazzetta, nel cuore del Quartiere Nicolosi, nel cuore della città. Ce ne sono state tante quest’anno, da Massimo Bubola a Giovanni Truppi, dalla Babel Nova Orchestra all’orchestra del Liceo Musicale Manzoni, passando per Marco Poeta, il Blues, il teatro e una programmazione di grandissimo livello, un’atmosfera coinvolgente e sempre tantissimo pubblico entusiasta. Venerdì 13 settembre tocca alla Jazz Combo Beat, una formazione spettacolare: tre sax, due trombe, un trombone, il piano, il contrabbasso, la batteria ed una cantante. La “JAZZ COMBO” è una formazione musicale nata nel 2015, il suo repertorio spazia dalle sonorità classiche dello swing fino alle contaminazioni musicali del Latin Jazz e Jazz Rock. Il Maestro Nando Martella che dirige questa band è anche direttore della “Jazz Orchestra”, egli ha maturato una notevole esperienza in questo settore musicale anche come solista in numerose esibizioni e sedute di registrazione. Diplomatosi in Tromba con il Maestro Michele Lacerenza e in “Musica Jazz” sotto la guida del Maestro Gerardo Iacoucci, successivamente si è specializzato presso il “Berklee College of Music” di Boston (USA). Sabato 14 settembre tocca a SOAP, Sophie Ottone,

nata a Roma, cresciuta a Latina, proprio al Quartiere Nicolosi, dove tra l’altro da giovanissima ha partecipato ad una delle primissime iniziative sociali dello Spazio Nicolosi, la ludoteca LUDUS del 2012. Lavora tra Milano e Catania, nel panorama italiano è un unicum, capace di fondere nei propri brani l’italiano e il francese, cogliendo con la seconda sfumature altrimenti irraggiungibili. Cresciuta in due culture diverse, tra Italia e l’Algeria francofona, Soap è in grado di intercambiare le due lingue donando un valore aggiunto alla sua musica che, con una naturalezza innata, ha sempre un sapore internazionale. Il tutto accomunato dalla freschezza dei vent’anni, ma anche dall’inquietudine dei primi amori adolescenziali e delle prime delusioni che questi portano con sé. Artista MTV Push Italia nel mese di giugno 2023…tenetelo a mente questo nome, ne siamo certi, sarà un’altra delle tante giovani eccellenze di questa città. Venite a scoprirla e celebriamola come merita…L’appuntamento per i concerti è, come sempre, alle 21.00 ma dalle 20.00 la Piazzetta del Nicolosi sarà animata dalle associazioni locali per un “aperipanino” a sottoscrizione. Un momento conviviale che servirà a sostenere l’impegno per la riqualificazione sociale e culturale del quartiere. La Rivoluzione Silenziosa, ma non troppo, del Nicolosi continua.

@tNICOLOSI è un progetto di SpazioCulturaleNicolosi in collaborazione con Lestra, Teatro Ragazzi, Angolo di Chirone e Città Domani, con il patrocinio di Regione Lazio, Comune di Latina, Ater della Provincia di Latina e Fondazione Roma.

COMUNICATO STAMPA