Giorni lieti… Congratulazioni Francesca per la tua laurea

“Cara Francesca,

oggi è un giorno speciale che racchiude tutta la tua forza, la tua dedizione e la tua passione. Dopo tanto impegno, sacrifici e giornate di studio, hai raggiunto la tua laurea magistrale in Scienze della Nutrizione Umana. Ora sei ufficialmente Dott.ssa Bis!

Insieme a me, anche la tua famiglia ti è sempre stata accanto, pronta a sostenerti e a credere in te in ogni singolo momento. Grazie a loro, hai avuto radici solide e ali forti per inseguire il tuo sogno, e so che oggi sono immensamente fieri della persona speciale e determinata che sei diventata.

Questa laurea non è solo un titolo: è la dimostrazione di quanto vali e del tuo impegno per aiutare le persone a vivere in salute e con consapevolezza. Sono certo che la tua carriera sarà luminosa e piena di soddisfazioni, e ti auguro tutto il successo e la gioia che meriti!

Ti amo, e oggi voglio dirti quanto sono orgoglioso di te.

Congratulazioni per questo straordinario traguardo! 💚

Con tutto il mio amore,

Davide“.

LA REDAZIONE DI LIRITV SI UNISCE AGLI AUGURI.