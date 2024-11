Sora, si è spento a soli 39 anni Marco Cirelli

Questa mattina, 4 novembre 2024 alle ore 11.30 si è spento presso l’abitazione in via E. Facchini 8/L, a soli 39 anni Marco Cirelli. Il giovane era molto conosciuto in città, un immenso dolore per familiari e amici.I funerali si svolgeranno domani 5 novembre 2024 alle ore 15.30 nei locali del Ministero Pastorale via E. Facchini.

LA REDAZIONE DI LIRITV SI UNISCE AL DOLORE DEI FAMILIARI.

