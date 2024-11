Il Presidente Luca Di Stefano partecipa al giorno dell’Unità Nazionale e alla Giornata delle Forze Armate alla Villa Comunale di Frosinone

Il Presidente della Provincia di Frosinone, Luca Di Stefano, ha preso parte questa mattina alla cerimonia che si è svolta in occasione del Giorno dell’Unità Nazionale e della Giornata delle Forze Armate, tenutasi presso la Villa Comunale di Frosinone alla presenza delle altre autorità militari, civili e religiose del territorio, con una forte presenza di cittadini e rappresentanti delle associazioni locali.

A margine della toccante cerimonia, il Presidente Di Stefano ha ricordato il valore dell’unità nazionale e l’inestimabile contributo delle Forze Armate e delle Forze dell’Ordine nella difesa e protezione del paese. “Questa giornata non è solo un’occasione per commemorare il passato – ha dichiarato il Presidente Di Stefano – ma anche un momento di profonda riflessione sull’importanza dell’unità e della coesione che ci contraddistinguono come nazione. Rivolgiamo il nostro più sincero omaggio e ringraziamento a tutti coloro che hanno servito e continuano a servire la nostra Italia, garantendo sicurezza, libertà e rispetto della dignità”.

Il Presidente ha voluto anche ricordare il sacrificio dei caduti, che hanno dato la propria vita per la libertà e per il bene del paese: “È nostro dovere onorare i caduti, coloro che hanno dato tutto per permettere a noi di vivere in un’Italia libera e sicura. Nel loro ricordo, rinnoviamo oggi il nostro impegno a sostenere le Forze Armate e a lavorare per una comunità sempre più forte e solidale”.

COMUNICATO STAMPA