Frosinone, manifestazione interesse per gestione impianto natatorio Casaleno

È online sull’albo pretorio del Comune di Frosinone (https://servizi.comune.frosinone.it/openweb/albo/albo_dettagli.php?id=64117&CSRF=5995b8b31c53daaff64fab28e330d25f) l’avviso esplorativo relativo all’impianto natatorio comunale in località Casaleno.

Il Comune di Frosinone, infatti, nelle more dell’avvio della procedura di aggiudicazione della gara europea, intende acquisire manifestazioni di interesse finalizzate alla individuazione dei soggetti da invitare alla successiva procedura negoziata, per l’individuazione dell’operatore cui affidare in concessione il servizio pubblico della gestione della piscina comunale dal 1° settembre 2024 al 31 agosto 2025, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, concorrenza, rotazione e trasparenza.

L’Amministrazione si riserva di individuare 10 soggetti da invitare, se sussistono in tale modo aspiranti idonei, nel rispetto delle disposizioni di legge, nonché di procedere con l’invio della lettera di invito alla presentazione dell’offerta anche in presenza di un’unica manifestazione di interesse valida.

L’affidamento in concessione è relativo alla gestione dell’impianto e dei relativi servizi. In particolare, si fa riferimento alle seguenti strutture: n.1 vasca interna di misure 21mtx30mt – munita di pontone; n.1 vasca interna di misure 10×20; locali spogliatoi; locali docce, servizi e phon (in comodato d’uso gratuito); atrio di ingresso con spazio reception; infermeria (da attrezzare); spazi sottovasca, impianti tecnici; attrezzature/ mobili vari a corredo dell’attività; locale palestra (da attrezzare in relazione alla tipologia di utilizzo); parcheggi esterni; area esterna verde di pertinenza. Il soggetto interessato a partecipare alla procedura per l’affidamento in concessione della gestione della piscina comunale sarà tenuto a garantire diverse attività, tra cui tutte quelle a garanzia della perfetta funzionalità dell’impianto; la manutenzione ordinaria dei locali e degli impianti; la pulizia e la sanificazione giornaliera; l’organizzazione e lo svolgimento dei corsi di nuoto e di fitness in base alle diverse fasce di età. Dovrà inoltre garantire l’apertura minima dell’impianto da settembre a luglio dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 22, il sabato dalle 9 alle 18 e la domenica dalle 9 alle 13, unitamente all’utilizzo, da ottobre a maggio, da parte di tutte le scuole di ogni ordine e grado operanti nel territorio comunale.

Il sopralluogo sulla piscina comunale è obbligatorio, già in questa fase. La mancata effettuazione del sopralluogo è causa di esclusione dalla procedura di gara. La richiesta di sopralluogo deve essere inoltrata alla mail benito.caringi@comune.frosinone.it e deve riportare il nominativo, la qualifica della persona incaricata di effettuare il sopralluogo e il numero di telefono.

L’importo dell’appalto da porre a base di gara è pari a € 667.000,00.

I soggetti interessati dovranno presentare la candidatura caricando la documentazione richiesta dall’avviso mediante la piattaforma telematica https://gare.provincia.fr.it.

