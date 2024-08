Jacobs, l’allenatore Reider espulso dalle Olimpiadi: è accusato di abusi sessuali da tre atlete

Marcell Jacobs orfano del suo allenatore alle Olimpiadi 2024. Al coach Rana Reider, che allena anche il campione olimpico canadese André De Grasse, sarebbe stato ritirato l’accredito ai Giochi a causa di tre denunce per abusi sessuali ed emotivi presentate da altrettante atlete.

A Reider sarebbe stato ritirato il pass ai Giochi dal Comitato Olimpico nazionale canadese dopo che le presunte vittime hanno intentato causa contro l’allenatore in Florida. L’avvocato di Reider, Ryan Stevens, ha confermato in seguito che il comitato olimpico canadese gli aveva comunicato che avrebbe inviato una lettera ufficiale per confermare il ritiro dell’accredito. «Chi viene danneggiato in tutto questo sono gli atleti improvvisamente costretti a gareggiare senza l’allenatore che hanno scelto, tra cui uno dei migliori velocisti canadesi», ha detto Stevens.

Le denunce

Venerdì la World Athletics aveva messo in dubbio la decisione del Canada di accreditare Reider, che aveva appena scontato una libertà vigilata di 12 mesi dopo aver ammesso di essere stato sanzionato da US SafeSport per una relazione che «presentava uno squilibrio di potere» con uno dei suoi atleti. Domenica il Times ha poi riferito che tre donne, una delle quali è anonima, avevano intentato cause legali contro Reider presso un tribunale distrettuale nella contea di Broward, in Florida.

Il giornale ha affermato che una delle atlete, nominata nei documenti del tribunale, aveva accusato Reider di abusi sessuali ed emotivi. Un’altra atleta, che il Times ha affermato essere stata nominata nei documenti del tribunale, ha anche accusato Reider di molestie sessuali e verbali. L’allerta sarebbe scattata nel weekend da parte della USA Track & Field, l’associazione di atletica leggera degi Stati Uniti, che avrebbe avvisato la controparte canadese.

Cosa cambia per Jacobs

Nessun coinvolgimento, invece, da parte della Federazione italiana atletica leggera, poiché Reider è stato accreditato dal Canada come allenatore personale, dunque non nello staff del Team Canada. Ma ora, come richiesto da World Athletics (la Federazione mondiale dell’atletica), probabilmente dietro sollecitazione del Cio, è stato lo stesso Comitato canadese a ritirargli l’accredito. Reider non potrà quindi più accedere negli impianti dove si svolgono gli allenamenti. Una situazione che non dovrebbe avere effetti sulle Olimpiadi di Jacobs, che dopo aver chiuso al quinto posto la finale dei 100 è ora in lizza per la staffetta 4×100, problemi muscolari permettendo.

Chi è

Reider, che ha guidato il canadese De Grasse al titolo olimpico dei 200 metri e che ora allena anche Jacobs, campione italiano dei 100 metri di Tokyo, è considerato uno dei migliori allenatori di sprint al mondo. Tuttavia gli è stato negato l’accredito per i Campionati mondiali di atletica del 2022 e del 2023. Nel 2022 è stato anche ammonito dalla polizia dopo aver ottenuto un accesso non autorizzato all’area di riscaldamento degli atleti prima della finale mondiale dei 100 metri. (LEGGO)