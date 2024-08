Ceccano a Sinistra: “Le idiozie del pupillo dell’onorevole!”

A Ceccano, nel giorno dell’anniversario della strage di Bologna, di conclamata e accertata matrice neo-fascista, il giovane consigliere di maggioranza Daniele Massa, ha pubblicamente espresso la sua solidarietà a Luigi Ciavardini, l’ ex NAR riconosciuto dalla magistratura come uno dei colpevoli di una delle stragi più infami e terribili della storia d’ Italia. Un fatto talmente grave da aver suscitato l’ attenzione del Fatto Quotidiano-giornale a tiratura nazionale-che ha dedicato un articolo ad hoc sulla vicenda. Diciamo che qualche anno fa anche l’onorevole Massimo Ruspandini , mentore di Massa, era balzato agli onori della cronaca per aver scritto sui social un post sulla suddetta strage dall’ evidente sapore di revisionismo storico, evidentemente l’idiozia è stata tramandata…, speriamo solo al Massa e non a tutti i componenti della giovanile di fdi, di cui massa era, o è, responsabile! Un fatto gravissimo e inquietante, quello riconducibile al consigliere Daniele Massa, che dimostra quanto i membri di FDI siano tutto fuorché intenzionati a prendere le distanze dall’ ignobile passato fascista che è alle radici della loro formazione, anzi, lo rivendicano al punto da difendere terroristi neri e stragisti di destra, al punto da reinventarsi la storia. Tutto ciò è vergognoso e dimostra, nuovamente, la bassezza del profilo istituzionale del consigliere Massa, di certo non nuovo ad esternazioni così poco in linea con la carica istituzionale che ricopre. Alla minoranza consiliare tutta diciamo di chiedere immediatamente le dimissioni di Massa, e non solo il ritiro della delega alle politiche giovanili. Una ferma presa di posizione, a rimarcare le distanze da cotanto squallore ideologico, lo chiediamo anche alla parte “centrista” della maggioranza, e quindi a Giovannone, a Savoni, a M. Bruni, a Sodani, a Mizzoni, fin quando vi starà bene stare zitti davanti alle offese che Massa, con i suoi post, muove alla memoria delle vittime, alla intelligenza dei loro familiari e di Ceccano tutta? Noi pensiamo che chi non si dissocia è complice di Massa e del suo bifolco tentativo di revisionismo storico, come anche è complice chi, ora, grida al Lupo al Lupo ma poi, in tantissimi comuni della provincia, con questa gente ci fa accordi e ci amministra assieme in maggioranza. Questi accordi beceri non fanno altro che legittimare anche chi, come Massa, dovrebbe riprendere in mano i libri di storia per studiarli..e non per bruciarli come qualcuno dei suoi mentori fece in piazza a Ceccano.

Ceccano a Sinistra

COMUNICATO STAMPA

FOTO ARCHIVIO

Correlati