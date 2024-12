Frosinone città in festa: il programma

Il Sindaco di Frosinone, Riccardo Mastrangeli, ha presentato il ricchissimo programma di Frosinone città in festa:con lui, gli assessori Rossella Testa, Simona Geralico, Valentina Sementilli e Laura Vicano. Sono intervenuti, inoltre, don Paolo Cristiano (unità pastorale centro storico di Frosinone), don Manlio Cirimele (parrocchia san Gerardo) e i rappresentanti della Pro Loco e delle associazioni che saranno protagonisti del ricco calendario natalizio che coinvolgerà l’intero capoluogo.

“Il programma di ‘Frosinone Città in Festa’ – ha dichiarato il Sindaco di Frosinone Riccardo Mastrangeli – è pensato per unire tradizione, innovazione e richiami al legame identitario che lega tutti noi. Grazie a questi eventi, queste festività rappresenteranno un momento di magia, condivisione e serenità per ognuno di noi. Il programma, infatti, è stato pensato per coinvolgere cittadini di ogni età, dai più piccoli ai meno giovani, offrendo un’ampia varietà di attività. Dai mercatini natalizi agli spettacoli, dagli eventi dedicati ai bambini e a quelli benefici e solidali, passando per i tanti appuntamenti con la musica e le performance artistiche con la partecipazione del Liceo ‘Bragaglia’ e dell’Accademia di Belle Arti di Frosinone, a cui si aggiunga il nutrito programma di concerti nelle chiese dei cori dei nostri quattro istituti comprensivi: per tutto il mese di dicembre e fino al consueto arrivo della Befana, l’intera comunità sarà unita in uno spirito di festa e armonia, rendendo il Natale un momento davvero speciale per tutti”.

“Siamo orgogliosi – hanno dichiarato gli assessori Testa, Geralico, Sementilli e Vicano – di presentare un programma natalizio che celebra le tradizioni della nostra città, valorizza il patrimonio culturale coinvolgendo gli studenti e guarda al futuro con iniziative innovative e inclusive, che uniranno cittadini e visitatori di ogni età in un’atmosfera di festa unica.

Invitiamo tutti a vivere queste festività come un’occasione per riscoprire la bellezza dello stare insieme”

Di seguito i prossimi appuntamenti del programma di Frosinone Città in festa, con tante luminarie ad illuminare il capoluogo e una pista del ghiaccio preso la piazza dello Scalo.

Sabato, al Teatro Vittoria, “Amazing Grace Gospel Project” Christmas Tour concerto Gospel a cura della”Eventi in Musica” ore 19. Alla Villa comunale, mercatini di Natale. Ore 16, laboratorio artistico bambini a cura del Disegnatore di lune; spettacolo magia per bambini “Enrico Pro – Magic Show”; “Clownterapia” in favore dei bambini – Associazione “Teniamoci per mano Onlus” a cura della Commissione Consiliare Servizi Sociali. Domenica 8, in piazza Turriziani, “Frosinone Alta Food & Street Market” a cura dell’Associazione Frosinone Alta dalle ore 10 alle ore 20; “La Fisiorchestra di Babbo Natale” a cura della scuola di Musica del Maestro Angelo Piccoli, itinerante, nel Centro Storico dalle ore 11 e concerto alle 16.30. In via Aldo Moro, “A Natale… Di tutto un po’ 2024”, mercatino di collezionismo, oggettistica, degustazione e vendita dalle ore 9.00 alle ore 20.00. Performance musicale e artistica studenti del Liceo Bragaglia dalle ore 10.30 alle ore 12.30. Area Parco Matusa, via Moro e Villa Comunale, dalle ore 15 alle 16.30, slitta condotta da Babbo Natale, preceduta da Cheerleader vestite da Babbe Nataline; percorso da via Magnolia, transito in via Aldo Moro, arrivo in Villa Comunale. Alla Villa comunale spazio ai mercatini di Natale. Ore 17.30 Animazione e spettacolo natalizio a cura di banda e Cheerleader; foto con Babbo Natale; i bambini imbucano le letterine disegnate con l’aiuto del “Disegnatore di Lune”. Dall’8 al 10 dicembre, presso la Villa comunale, “Stella di Natale Ail” a cura della Ail di Frosinone. Il programma completo su www.comune.frosinone.it e sui canali social ufficiali.