Un grave incidente stradale è avvenuto intorno alle 10 lungo via Casilina nel territorio di Roccasecca, a rimanere coinvolte due auto, una Lancia Y e una Renault dove alla guida di entrambi le auto c’era una donna classe ’73 e un giovane di 19 anni. La donna è rimasta gravemente ferita tanto da essere elitrasportata in un ospedale della capitale\,mentre il 19enne è stato elitrasportato al Santa Scolastica di Cassino.Le cause del sinistro sono al vaglio delle forze dell’ordine.

