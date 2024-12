Primo OpenDay per l’Istituto Comprensivo Vitruvio Pollione

Sabato 7 dicembre, l’Istituto Comprensivo Vitruvio Pollione ospiterà il suo primo Open Day, un’iniziativa fortemente voluta dalla scuola per avvicinare le famiglie e far conoscere da vicino la sua offerta formativa.

Dalle ore 9:00 alle 12:00, le porte della scuola Edmondo De Amicis, si apriranno per i futuri alunni delle scuole medie, per i genitori e per tutti coloro che desiderano scoprire i progetti, le attività e i laboratori che caratterizzano l’istituto.

Un percorso educativo completo

Dall’infanzia alla scuola secondaria di primo grado, il Vitruvio Pollione offre un percorso educativo completo e personalizzato, volto a stimolare la crescita di ogni studente a 360 gradi. Laboratori innovativi, progetti stimolanti e un team di docenti altamente qualificati creano un ambiente di apprendimento dinamico e coinvolgente.

La Dirigente Scolastica Immacolata Picone sottolinea come: “La nostra scuola dà particolare rilievo alla centralità della persona, quindi all’accoglienza e alla crescita armonica nelle sue diverse dimensioni: relazionali, emotive, di apprendimento e spirituali. Inoltre la Scuola pone una grande attenzione nell’offrire opportunità diverse ai giovani alunni, tese a sviluppare la personalità di tutti i bambini/ragazzi e favorire le scoperte di quelle attitudini e predisposizioni che rendono ciascuno meravigliosamente unico.”

Un’opportunità da non perdere

L’Open Day è un’occasione per visitare le aule, i laboratori, la biblioteca e tutte le altre strutture della scuola, per incontrare i docenti e per conoscere da vicino i progetti didattici. Numerose le famiglie che negli scorsi anni hanno affollato i corridoi della scuola, dimostrando grande interesse per l’offerta formativa proposta che li ha portati a scegliere l’istituto.

L’Istituto Comprensivo Vitruvio Pollione si conferma un punto di riferimento per l’educazione a Formia, offrendo un ambiente stimolante e accogliente dove i ragazzi possono crescere, imparare e realizzare i propri sogni.

