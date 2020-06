Formia (LT) – Nuovo Libro Iadicicco: “La poetessa Diane di Prima ha origini a San Cosma e Damiano”

In più di un occasione ho parlato e scritto di questa poetessa. Si tratta di Diane Di Prima senza dubbio la più grande poetessa vivente della beat generation. Quella generazione di artisti resa celebre da scrittori come Jack Kerouac, Lucien Carr, Allen Ginsberg e William S. Burroughs

Diane Di Prima nasce a Brooklyn NY il 6 agosto del 1934 e studia allo Swarthmore College. Frequenta Ezra Pound e Kenneth Patchen. Diane vive, come la sua famiglia, a New York fino al 1960. La sua prima raccolta poetica, This Kind of Bird Flies Backwards, venne pubblicata nel 1958 dalla Totem Press, di Hettie e LeRoi Jones. Pubblicò a seguire The Floating Bear con Amiri Baraka (LeRoi Jones) ed insieme fondarono il New York Poets Theatre. Ha fondato, inoltre, la Poets Press.<br> Nel 1966 si è trasferita a Millbrook, entrando nella comunità psichedelica di Timothy Leary. Nel 1969 ha pubblicato il racconto della sua esperienza beat in Memoirs of a Beatnik.

Di origini italiane Diane di Prima cominciò a scrivere che era ancora una bambina. Forte l’influenza per la sua crescita del nonno materno, come lei stessa racconta in ogni occasione. La madre era infatti Emma Mallozzi. I suoi nonni materni erano Domenico Mallozzi ed Antonietta Rossi. Non c’è biografia di Diane che non citi nonno Domenico. Anarchico e ribelle ha cresciuto questa nipote leggendole Dante quando ancora era una bambina e parlandole di ideali di libertà.

Domenico Mallozzi era nato, come sua moglie Antonietta, a San Cosma e Damiano (LT). Ed è questa la vera novità. Fino ad oggi infatti nelle biografie italiane viene riportato come nato a Formia, o vicino Formia. Grazie ai moderni archivi di ricerca si è riuscito a ricostruire la storia di questi nonni in maniera certa

Domenico era nato a San Cosma il 1 aprile 1869 , era figlio di di Maria Martinelli e Salvatore Mallozzi. Di condizione molto modesta il giovane Domenico crebbe con ideali anarchici e fortemente avversi al Re ed al Governo. Si innamorò tuttavia di Antonietta Rossi. Di condizione opposta i Rossi erano in città tra le famiglie più benestanti e di civica nobiltà. Inutile dire l’opposizione dei genitori a questo matrimonio. La stessa Diane di Prima racconta che la coppia dovette usare come complice la cameriera di casa Rossi per vedersi e combinare il matrimonio di nascosto. L’occasione è attuabile quando il padre di lei, Michelangelo Rossi, muore. E così il 9 di maggio del 1898, quando Domenico ha 28 anni si sposa con Antonia Rossi di 30 anni. Il matrimonio fa scandalo e così, viste anche le posizioni politiche “pericolose” dello sposo, la coppia decide di trasferirsi lo stesso anno in America a bordo della nave California.

Da qui nasce la storia dei Mallozzi e dei Di Prima negli States. Una storia che la grande poetessa ha continuato ha raccontare durante tutta la vita. La sua poesia più famosa “April Fool Birthday poem for Grampa” come la raccolta che la contiene “Revolutionary Letters” sono dedicate a nonno Domenico.

Attualmente la poetessa vive in California, ha negli ultimi anni tenuto corsi all’ Università di Los Angeles. Ha pubblicato trentacinque raccolte poetiche. Una selezione di poesie è stata raccolta in Pieces of a Song, nel 1990, e del 2001 sono le sue memorie, Recollections of My Life as a Woman

Comunicato stampa a firma di Daniele Elpidio Iadicicco