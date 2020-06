Piedimonte San Germano (FR) – Presto al via i lavori per la riapertura della strada di accesso in località Sett’Are

Si potrà presto tornare a percorrere la strada di accesso in località Sett’Are a Colle San Magno, danneggiata dal maltempo e interdetta al transito.

A darne notizia il sindaco Antonio Di Adamo e l’assessore ai lavori pubblici Antonio Di Nota.

“Abbiamo ricevuto tutte le necessarie autorizzazioni e, insieme alla Comunità montana di Arce che ringraziamo, presto avvieremo i lavori”.

La località Sett’Are è molto importante per Colle San Magno, perché è il luogo dei terreni da coltivare, dei pascoli per gli allevamenti e anche degli appassionati della natura.

“Siamo riusciti a sbloccare i lavori – commentano soddisfatti gli amministratori – e confidiamo che si possano avviare e concludere in tempi brevi”.

E’ questo un periodo di diversi lavori in paese: Colle San Magno è tutto un cantiere. Dalla sistemazione delle strade, ai lavori di piccola manutenzione. In particolare è stata asfaltata la via per Varciosa e ulteriori interventi riguardano la zona centrale del paese.

“Crediamo – concludono il sindaco Di Adamo e l’assessore Di Nota – che sia il modo migliore per affrontare la ripartenza dopo il periodo dell’emergenza: migliorare la qualità della vita per i cittadini, rendere più bello e accogliente il paese”.

