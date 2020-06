Lilì Marlene, le mille guerre degli Italiani, il regista Pietro Suber incontro gli studenti del Liceo di Ceccano e di Ferentino

E’ andato in onda il 10 e l’11 giugno su Focus Storia in prima TV assoluta e venerdì 12 giugno alle 11, il regista Pietro Suber sarà intervistato dagli studenti del Liceo di Ceccano e di Ferentino in collegamento su Google Meet. L’incontro si svolge in occasione dell’80° anniversario dell’entrata in guerra dell’Italia, il 10 giugno del 1940. Nel suo docufilm andato in onda in prima TV su Focus storia, Suber ha raccolto testimonianze di persone dello spettacolo come baudo, Arbore, Pupi Avati, le gemelle Kesler ed altri testimoni che hanno raccontato le mille vicende degli Italiani costretti ad una guerra che nessuno di loro realmente desiderava. Nel docufilm c’è anche una parte dedicata alle violenze sulla popolazione civile nel nostro territorio con tante riprese ed interviste realizzate soprattutto a Castro dei Volsci.

