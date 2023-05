Tumore rarissimo, Teresa a 14 anni deve operarsi negli Stati Uniti. L’appello dei genitori: «Servono 400mila euro»

Teresa ha 14 anni ed ha un tumore raro che può essere curato solo in America. La sola speranza per la ragazza di Padova è volare negli Stati Uniti ed affrontare l’unico percorso di cura che può salvarle la vita, ma servono 400 mila euro e la famiglia di Teresa ha chiesto aiuto alla solidarietà della rete.Papà Roberto ha avviato una raccolta fondi su GoFundMe per coprire le spese di viaggio ed il costoso percorso terapeutico. Teresa ha scoperto di essere malata esattamente un anno fa, quando ha sentito un nodulo al collo che però non le dava alcun fastidio, finché ha iniziato a crescere, rendendo necessaria la sua asportazione: sarcoma, il responso dell’esame diagnostico, un tumore maligno raro ed aggressivo.La 14enne ha affrontato sedute di radio e chemioterapia, ma il tumore è tornato a crescere, causandole difficoltà nel deglutire.Teresa sta attraversando le avversità del periodo con «encomiabile coraggio», dice suo padre, ma i medici di Padova sono stati categorici nel dire che in Italia non c’è una soluzione.Da approfondite ricerche pare che solo un centro all’avanguardia, l’MD Anderson Cancer Center a Houston, sia tra i migliori ospedali al mondo per la cura dei sarcomi. Alcune di queste forme tumorali sono talmente rare che registrano appena una decina di pazienti all’anno.Proseguono i famigliari: «Con i primi cicli di cure, la somma necessaria crescerà molto. A seconda della terapia individuata, l’ospedale ci ha preventivato una spesa di almeno 370mila euro. La petizione ha come obiettivo 450mila euro».

(Fonte Leggo)

