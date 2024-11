DONNA OLIMPIA, CIACCIARELLI: «SU DISTACCO GAS GIÀ CONVOCATO TAVOLO CONGIUNTO REGIONE-ATER»

«Capisco come per il consigliere Valeriani la complessa vicenda che ha interessato negli ultimi giorni il complesso di Donna Olimpia, rimasto privo dei riscaldamenti, costituisca un ulteriore occasione di strumentalizzazione politica contro l’attività del governo regionale, essendo ormai questa rimasta l’unica essenza del suo operato politico. Dispiace comunicargli come, anche questa volta, è arrivato in ritardo, avendo già provveduto alle 16:50 di ieri, mercoledì 13 novembre, a convocare il direttore di Ater Roma, per un incontro che si terrà la prossima settimana presso il nostro assessorato con la finalità di affrontare il caso di specie per darne una pronta soluzione a tutela dei nostri cittadini. Nei prossimi giorni provvederemo a sentire l’Ater per valutare insieme una pronta soluzione».Lo dichiara Pasquale Ciacciarelli, assessore all’Urbanistica e alle Case popolari.

COMUNICATO STAMPA