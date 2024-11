Roccasecca, un nuovo parcheggio in via Lazio. Un piamo per eliminare le barriere architettoniche e l’istituzione della D.E.C.O.

Il sindaco Sacco: “Provvedimenti importanti per favorire la crescita della nostra comunità”

Il Consiglio comunale di Roccasecca ha approvato una serie di provvedimenti utili per la comunità locale. Via libera, con l’astensione della minoranza, al Piano per l’eliminazione barriere architettoniche, il cosiddetto PEBA, uno strumento preliminare per programmare interventi nelle strutture e negli spazi pubblici, così da venire incontro alle esigenze dei cittadini in termini di fruibilità e accessibilità, soprattutto dei centri storici.

“Attraverso questo documento ricognitivo – ha detto il sindaco Giuseppe Sacco – che definisce la fotografia della situazione attuale, possiamo progettare azioni finalizzate ad eliminare le barriere architettoniche, in particolare nei centri storici, così da aumentare i livelli di accessibilità e utilizzo”.

L’assise comunale, con l’astensione della minoranza, ha approvato anche il regolamento per il riconoscimento del marchio De.Co., Denominazione di origine comunale.

“Anche questo è un provvedimento utilissimo per sostenere la nostra economia e la nostra tradizione – ha aggiunto il sindaco – abbiamo un territorio ricco dal punto di vista, per esempio, delle produzioni agricole, che attraverso la De.Co, potremmo valorizzare al meglio”.

Il Consiglio comunale, con i soli voti della maggioranza, ha dato il via all’iter per la realizzazione di un nuovo parcheggio nei pressi di via Lazio.

“Sono molto soddisfatto di questo provvedimento – ha spiegato Sacco – inizieremo la riqualificazione di una zona densamente abitata come via Lazio proprio attraverso la realizzazione di una infrastruttura di servizio come un parcheggio. Sarà a servizio dei residenti, di tutti i cittadini, dell’asilo nido che già c’è e di quello da sessanta posti che stiamo per realizzare. Inoltre, potrà essere utilizzato anche dai fedeli che si recano presso la chiesa dell’Assunta”.

Infine, il Consiglio ha approvato il Regolamento comunale che disciplina la concessione di utilizzo del beni mobili e immobili di proprietà comunale e il patrocinio.

“Voglio ringraziare tutti i miei consiglieri comunali – ha concluso Sacco – se siamo riusciti ad approvare questi importanti provvedimenti significa che dietro c’è un lavoro quotidiano da parte di tutti loro, insieme alla struttura tecnica e amministrativa del Comune. Solo con il gioco di squadra si operano scelte utili per la cittadinanza e utilizzare questa modalità vuol dire ricoprire al meglio il ruolo per il quale siamo stati scelti dalla gente”.

COMUNICATO STAMPA