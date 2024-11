Frosinone – Condannato per omicidio stradale, arrestato e tradotto in carcere

I Carabinieri della Stazione di Frosinone hanno arrestato un giovane del luogo, in esecuzione di una ordinanza di esecuzione per la carcerazione, emesso dall’Ufficio Esecuzioni Penali della Procura della Repubblica di Frosinone.

I militari della Stazione di Frosinone, rintracciato l’uomo, hanno provveduto alla notifica del provvedimento che dispone la detenzione in carcere, a seguito di condanna definitiva ad anni 2 e mesi 6 di reclusione, per il reato di “omicidio stradale”, delitto commesso in Frosinone nel 2021. Oltre alla pena detentiva, l’uomo è stato condannato alla pena accessoria della revoca perpetua della patente di guida.

L’Arrestato, dopo le formalità di rito, è stato tradotto presso il carcere di Frosinone.

