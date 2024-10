Cotral Lazio: 100 assunzioni di Autisti

Cotral, la società di gestione del trasporto pubblico extraurbano della regione Lazio, effettuerà 100 assunzioni di autisti grazie ad nuovo accordo sindacale.

Il Gruppo intende incrementare il numero dei conducenti bus, anche in vista del prossimo avvio del Giubileo 2025.

Gli inserimenti avverranno con iniziali contratti a tempo determinato, con possibilità di successiva stabilizzazione a tempo indeterminato.

Ecco cosa sapere sui nuovi posti di lavoro in Cotral Lazio da coprire e come candidarsi per lavorare come autista per la società di trasporti.

In questi giorni la nota società regionale, concessionaria del servizio di trasporto pubblico su gomma del Lazio, ha infatti siglato un nuovo accordo con i sindacati relativo al potenziamento del personale e delle misure di sicurezza per i dipendenti.

Rispetto all’incremento dell’organico, l’intesa, firmata con le sigle sindacali Faisa Cisal, Fast Slm, Filt Cgil, Fit Cisl, Uil Trasporti, UGL Autoferrotranvieri, Orsa e Usb, consentirà a Cotral di assumere 100 nuovi conducenti di autobus.

I nuovi posti di lavoro per autisti Cotral si aggiungeranno a quelli che saranno coperti tramite un’ulteriore selezione già in corso, mirata al reclutamento di 50 operatori di esercizio, necessari al rafforzare il servizio di trasporto anche in vista dell’imminente avvio del Giubileo 2025.

Con ogni probabilità, i requisiti che verranno richiesti agli interessati alle prossime assunzioni Cotral nel Lazio saranno analoghi a quelli previsti da precedenti selezioni indette dalla società per il reclutamento degli autisti.

Solitamente, per lavorare come autista in Cotral è necessario possedere il diploma, la patente D o DE e la Carta di Qualificazione del Conducente (CQC persone) in corso di validità.

Gli inserimenti dei nuovi operatori di esercizio previsti dall’accordo sindacale avverranno con contratti di lavoro a tempo determinato, di durata semestrale, con prospettiva di successiva proroga o stabilizzazione dei nuovi assunti.

Il nuovo accordo sindacale affronta anche i temi della sicurezza e della formazione degli operatori Cotral.

In particolare, per incrementare la tutela verso coloro che lavorano a bordo dei mezzi, l’azienda provvederà alla mappatura delle linee della rete regionale considerate maggiormente a rischio. Inoltre, saranno introdotti sistemi tecnologici di allarme, come body-cam per il personale e panic button sui veicoli, per consentire, in caso di aggressione o pericolo, il tempestivo intervento delle forze dell’ordine.

Al contempo, verrà potenziata la presenza delle squadre di verifica sul territorio e saranno introdotti, progressivamente, dispostivi per la video-sorveglianza sui mezzi di nuova generazione.

Quanto alla formazione dei dipendenti Cotral, l’accordo con i sindacati prevede l’attuazione di percorsi di approfondimento e aggiornamento su prevenzione, gestione dei conflitti e uso dei nuovi sistemi di sicurezza.

Cotral – Compagnia Trasporti Laziali SpA è una società in house della Regione Lazio deputata alla gestione del servizio di trasporto pubblico locale extraurbano.

L’azienda è nata nel 1976 e ha sede legale in Via Alimena a Roma. Opera tramite una flotta composta da oltre 1600 bus e gestisce quasi 30 depositi dislocati in tutto il Lazio.

Gli autobus della società Cotral percorrono oltre 200 mila km al giorno collegando 376 comuni laziali e assicurando circa 8.470 corse giornaliere.

Al momento non è ancora possibile candidarsi alle assunzioni Cotral per nuovi autisti nel Lazio. Generalmente la società recluta il personale pubblicando appositi avvisi di selezione su questa pagina dedicata al recruiting (Lavora con noi) presente sul sito internet aziendale.

Da qui è possibile prendere visione dei bandi Cotral per le nuove assunzioni. Consigliamo quindi di monitorare la sezione per restare aggiornati sulle prossime selezioni di nuovi autisti Cotral nel Lazio.

