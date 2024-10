Classificazione delle strade, assessore Santilli e presidente Commissione urbanistica Monti: “Cisterna aspetta dal 1995, basta inutili polemiche”

“Nessuna inutile polemica politica, ma il completamento di un iter istruttorio attraverso documentazione integrativa, richiesta dal Segretario Generale al Dirigente del Settore Urbanistica.

Il Consiglio Comunale di martedi pomeriggio ha affrontato il ritiro del punto all’ordine del giorno, formalizzato nella Conferenza dei Capigruppo, sulla classificazione delle strade di Cisterna.

Il lavoro di analisi che ha portato gli uffici comunali a stilare l’elencazione delle strade è stato lungo e complesso, per rendere possibile un’identificazione, grafica e analitica che doveva essere adempiuta per legge dal 1995 e che, proprio il passare degli anni, ha reso ancora più difficile.

Il Segretario Generale è garante degli atti amministrativi: quando ritiene di dover richiedere ai Dirigenti di Settore ulteriori approfondimenti, attraverso documentazione integrativa, questo va nell’unica direzione di tutela e trasparenza per tutti.

Nessuna gestione opaca, anzi il contrario: senso di responsabilità che porterà, con una relazione integrativa e un’altra Commissione urbanistica che sarà convocata a breve, alla prossima seduta del Consiglio Comunale per completare l’iter istruttorio della classificazione delle strade di Cisterna, tra private, pubbliche e soprattutto private ad uso pubblico, oltre a quelle di competenza di altri Enti.

È doveroso normare in modo chiaro le strade oggetto di interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria da parte del Comune, inoltre risolvere una serie di controversie nelle attribuzioni degli interventi da parte di Enti come Astral e Provincia.

Il riferimento è, per esempio, a via Nettuno, via Piemonte, via dei Lecci, via Campania, le vie di Piano Rosso su cui non saranno possibili interventi senza questa classificazione.

Entrando nel merito della Commissione urbanistica, il consigliere Merolla non era presente né ha chiesto spiegazioni successive; le consigliere Agostini e Felicetti non hanno manifestato la volontà di visionare gli atti; il consigliere Di Cori, non solo è stato presente per circa 2, delle 3 ore e mezza della Commissione, ma ha partecipato attivamente rilasciando parere positivo alla stesura base.

La consigliera Antenucci ha presenziato, delegata dal consigliere Sambucci, a tutta la durata della Commissione, non ha espresso voto contrario, anzi ha anche avanzato delle proposte.

Il consigliere Sambucci, invece, non solo ha visionato la cartografia prima della Commissione, ma ha anche ricevuto l’elenco della classificazione delle strade, ha fatto ulteriori proposte attraverso la consigliera Antenucci e ha dimostrato, proprio come si accusa a mezzo stampa, di avere lui un atteggiamento teso alla campagna elettorale e non rivolto agli interessi della comunità.

Nella Commissione, il Dirigente del Settore Urbanistica ha ampiamente spiegato i criteri utilizzati per la classificazione e la normativa di riferimento. Inoltre, è stato fatto un ulteriore passo in avanti con la proposta di ampliare il perimetro urbano dell’Ente, in modo da avere la competenza amministrativa di alcuni tratti di strade, ma non l’aggravio economico della manutenzione.

L’invito ai consiglieri Di Cori, Antenucci, Agostini, Merolla, Sambucci e Felicetti è quello di essere presenti alla prossima Commissione urbanistica per rendere attuativo un provvedimento così importante per la nostra comunità, come quello sulla classificazione delle strade”.

Lo dichiarano in una nota congiunta l’assessore all’urbanistica e lavori pubblici Andrea Santilli e il presidente della Commissione urbanistica Renio Monti.

COMUNICATO STAMPA