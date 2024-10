Auto si ribalta e finisce in una scarpata, morti quattro amici tra i 17 e i 20 anni

Incidente drammatico nella notte a Fonni, nel Nuorese. Le vittime sono quattro giovanissimi: morti tutti gli occupanti di una Fiat Punto, ragazzi di età compresa tra i 17 e i 20 anni.L’incidente è avvenuto poco prima della mezzanotte di mercoledì 30 ottobre, sulla provinciale 69 alla periferia del paese. Secondo una prima ricostruzione delle forze dell’ordine, i quattro giovanissimi, che viaggiavano a bordo di una Fiat Punto, avrebbero perso il controllo del mezzo a ridosso di una curva impattando tra due alberi. Nell’urto l’auto è stata scoperchiata e quando è finita nella scarpata tutti i giovani sono stati sbalzati fuori. La morte dei ragazzi risalirebbe a qualche ora prima del ritrovamento dei corpi. Per cercarli si sono attivati gli amici, i parenti, i carabinieri e i vigili del fuoco che intorno alla mezzanotte hanno fatto la drammatica scoperta in fondo alla scarpata a poca distanza dal loro paese dove vivevano e lavoravano. Sul posto è intervenuta una squadra dei vigili del fuoco di Nuoro, che è stata impegnata per tutta la notte sul posto insieme ai medici e volontari del 118 e ai carabinieri che hanno avviato le indagini di rito. Le giovanissime vittime sono quattro amici di Fonni. Si tratta di Michele Coinu, 20 anni, Marco Innocenti, 18 anni, Michele Soddu, 20 anni, e Lorenzo Figus, di soli 17 anni.Dei ragazzi, tutti lavoratori, non si avevano più notizie già dal pomeriggio di mercoledì, e i genitori avevano dato l’allarme all’ora di cena quando non li hanno visti rientrare a casa. La famiglia di uno dei giovani morti è stata raggiunta dalla tragica notizia mentre si trovava in vacanza, partita per una crociera, e sta ora cercando di tornare. Ancora da ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente. Tra le possibili cause, la velocità elevata su un tratto di strada sprovvisto di guardrail e noto per la sua pericolosità.(LEGGO)

