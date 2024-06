Cotral, Colaceci: “Approvato il bilancio, utili per 11,4 mln di euro”

“Ringrazio il direttore generale e l’azienda tutta”.

“Il Consiglio di Amministrazione di Cotral spa ha approvato il bilancio di esercizio 2023 con un utile di 11,4 milioni di euro – dichiara la presidente Amalia Colaceci – al netto di un accantonamento sul contratto ferro di 5,5 milioni di euro. L’azienda si consolida ogni anno di più confermando il trend positivo anche con i nuovi Contratti di servizio, soggetti al rispetto di parametri differenti e più sfidanti rispetto al passato. Gli elementi più rilevanti sono l’aumento del 9% del valore della produzione, la ripresa dei ricavi da traffico seppure ancora non allineata ai valori pre-pandemia; una forte accelerazione del piano Investimenti e una flotta di autobus ormai in linea con gli standard europei (media di 7 anni di età). Cotral si conferma sana, solida e con grandi potenzialità. Ringrazio – conclude Colaceci – il direttore generale Giuseppe Ferraro, protagonista in questi anni del percorso virtuoso dell’azienda, il management che si è distinto per competenza e dedizione e l’azienda tutta.”

COMUNICATO STAMPA