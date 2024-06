Uomo di 66 anni trovato morto all’interno della sua abitazione

Un uomo di 66 anni è stato trovato senza vita nella sua abitazione in via Dante ad Anagni, è successo nel pomeriggio di oggi, l’uomo che viveva da solo è stato trovato da un suo amico che non riusciva a contattarlo, immediata la chiamata ai soccorsi, sul posto oltre i sanitari sono giunte anche le forze dell’ordine. La salma dell’uomo è stata trasferita presso la camera mortuaria dell’ex ospedale di Anagni. Sembra che il 66enne sia morto per cause naturali.

Foto archivio

