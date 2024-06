Accreditamento operatori economici per fornitura di libri di testo agli alunni della scuola primaria: scad. 20 giugno 2024

Il Comune di Cisterna di Latina, per l’anno scolastico 2024/2025, intende avviare la procedura di accreditamento degli operatori economici e di una procedura informatizzata per la fornitura di libri di testo agli alunni della scuola primaria, secondo le disposizione della Regione Lazio, nonché in collaborazione degli organi collegiali della scuola, assicurando la gratuità della dotazione libraria, giusta Circolare MIUR n.16 del 10/02/2009.

Gli operatori interessati devono inoltrare una specifica domanda di accreditamento, accettando le condizioni di fornitura previste nell’allegato Avviso.

Espletata la procedura si provvederà alla formazione e pubblicazione di un elenco di rivenditori accreditati, unici rivenditori ai quali i genitori degli alunni potranno rivolgersi muniti del codice fiscale dell’alunno per la successiva consegna dei testi scolastici.

Gli operatori economici interessati che intendono partecipare alla presente procedura devono possedere i requisiti richiesti nell’Avviso e compilare la domanda di iscrizione – Modello A, allegata all’Avviso.

La documentazione dovrà pervenire entro il termine perentorio delle ore 13:00 del giorno 20 GIUGNO 2024.

I rivenditori già accreditati dovranno effettuare una nuova richiesta ed il mancato invio del modulo d’iscrizione nei termini sopra citati e con le descritte modalità comporterà il mancato inserimento nell’elenco.

La domanda di iscrizione dovrà essere trasmessa tramite PEC alla casella di posta certificata del Servizio Pubblica Istruzione: welfare@postacert.comune.cisterna.latina.it

L’oggetto della mail deve essere: “Elenco rivenditori accreditati per la fornitura di libri di testo agli alunni della scuola primaria per l’anno scolastico 2024/2025”.

Non saranno prese in considerazione le domande, non pervenute entro il termine fissato dall’Avviso.

AVVISO E MODELLO DI DOMANDA SU: https://www.comune.cisterna.latina.it/c059005/po/mostra_news.php?id=1960&area=H

COMUNICATO STAMPA